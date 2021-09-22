Уряд планує дозволити роботу садочків та молодших класів незалежно від зони карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністерство освіти та науки ініціює внесення змін до карантинної постанови № 1236, які дозволить роботу садочків та молодших класів навчальних закладів незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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“Спільно з Міністерством охорони здоров’я вважаємо доцільним передбачити можливість відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-4 класів та спеціальних закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епідемічної небезпеки”, — сказав Шкарлет.
Деталі
За його словами, це пропонується через те, що вихованці закладів дошкільної освіти, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками, що забезпечує формування компетентностей та всебічний розвиток дітей.
“Саме тому ініціюємо внесення змін до постанови № 1236, де буде дозволено відвідування закладів освіти здобувачам дошкільної освіти, учням 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та спеціальних закладів”, — додав міністр.
Доповнення
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня.