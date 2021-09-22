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Правительство планирует разрешить работу садиков и младших классов независимо от зоны карантина

Правительство планирует разрешить работу садиков и младших классов независимо от зоны карантина

Киев  •  УНН

 • 18636 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министерство образования и науки инициирует внесение изменений в карантинное постановление № 1236, которые позволит работу садиков и младших классов учебных заведений независимо от уровня эпидемической опасности в области. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Совместно с Министерством здравоохранения считаем целесообразным предусмотреть возможность посещения учебных заведений для соискателей дошкольного образования, учащихся специальных заведений общего среднего образования и учащихся 1-4 классов и специальных учреждений общего среднего образования независимо от уровня эпидемической опасности", - сказал Шкарлет.

Детали

По его словам, это предлагается из-за того, что воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками, что обеспечивает формирование компетенций и всестороннее развитие детей.

"Именно поэтому инициируем внесение изменений в постановление № 1236, где будет разрешено посещение учебных заведений соискателям дошкольного образования, учащимся 1-4 классов учреждений общего среднего образования и специальных заведений", - добавил министр.

Дополнение

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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