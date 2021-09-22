"Желтая" зона: школы, где уровень вакцинации ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине в “желтой” зоне адаптивного карантина школы с уровнем вакцинации персонала от COVID-19 ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из перечисленных документов (о вакцинации против COVID-19 — ред.), то обучение в таком учебном заведении должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должно пресекаться”, — рассказал Шкарлет.
Что было раньше
Сообщалось, что школам запретили работать дистанционно в “желтой” зоне.
Дополнение
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будут установлены “желтый” уровень эпидопасности.
В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.
Напомним, Министерство образования и науки инициирует внесение изменений в карантинное постановление № 1236, которые позволят работу садов и младших классов учебных заведений независимо от уровня эпидемической опасности в области.