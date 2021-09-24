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В Украине более 140 школ перевели на дистанционное обучение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине более 140 учреждений среднего образования перевели на дистанционное обучение. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Всего у нас сейчас на самоизоляции находится около 3 тыс. классов — это с 1 сентября 2021 года. На дистанционной форме работы 145 учреждений среднего образования, сейчас из-за регистрации случаев COVID-19 были вынуждены перевести свой учебный процесс в дистанционный режим работы”, — сказал Кузин.

Детали

По его словам, только за вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7 300 учеников, а с первого сентября почти 89 тыс.

“Это те ученики которые должны были находиться на самоизоляции из-за контакта с подтвержденным на COVID-19 случаем. На самоизоляцию за вчера было отправлено 240 учителей и работников, а с 1 сентября 3367”, — добавил Кузин.

Дополнение

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен “желтый” уровень эпидопасности.

В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

Напомним, детские сады и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от уровня эпидемической опасности в области.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине в “желтой” зоне адаптивного карантина школы с уровнем вакцинации персонала от COVID-19 ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение.

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