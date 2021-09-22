Карантин в Україні: початкову школу та дитячі садочки не закриватимуть

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"Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебепеки. При цьому ми закликаємо викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватися від COVID-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах - заклад буде закритий”, - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Деталі

Окрім того, зазначається, що після виконання протокольного доручення уряду від 22 вересня та розробки відповідної нормативної бази до роботи в сфері освіти допускатимуть лише вакцинованих працівників.

Так, у Міністерстві охорони здоров’я затвердять перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.

Раніше

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що уряд планує дозволити роботу садочків та молодших класів незалежно від зони карантину.



Також, за словами Шкарлета, в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину школи з рівнем вакцинації персоналу від COVID-19 нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання.

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня.