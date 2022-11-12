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В Україні почалася циркуляція грипу

В Україні почалася циркуляція грипу

Київ • УНН

 • 529279 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Україні почалася циркуляція вірусів грипу, повідомили у Центрі громадського здоров'я напередодні, пише УНН.

Цитата

"У рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ у зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у 4 випадках визначено віруси грипу А не субтипований у Чернівецькій (3) та Чернігівській (1) областях", - повідомили у ЦГЗ.

Деталі

Як повідомляється, із 31 жовтня до 6 листопада 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 90 941 людина, із них 42 049 (46,2%) — діти віком до 17 років. Загалом із 3 жовтня до 6 листопада 2022 року перехворіло 1,3% населення країни.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

"Найкраща профілактика грипу — це вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", - наголосили у ЦГЗ.

Доповнення

Наразі охочі можуть вакцинуватися проти грипу, препарати доступні в аптеках та медзакладах. Особливо рекомендована вакцинація людям, що належать до групи ризику.

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