В Україні почалася циркуляція грипу

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"У рутинній системі епідеміологічного нагляду за ГРВІ у зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип у 4 випадках визначено віруси грипу А не субтипований у Чернівецькій (3) та Чернігівській (1) областях", - повідомили у ЦГЗ.

Деталі

Як повідомляється, із 31 жовтня до 6 листопада 2022 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 90 941 людина, із них 42 049 (46,2%) — діти віком до 17 років. Загалом із 3 жовтня до 6 листопада 2022 року перехворіло 1,3% населення країни.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

"Найкраща профілактика грипу — це вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", - наголосили у ЦГЗ.

Доповнення

Наразі охочі можуть вакцинуватися проти грипу, препарати доступні в аптеках та медзакладах. Особливо рекомендована вакцинація людям, що належать до групи ризику.