В Украине началась циркуляция гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине началась циркуляция вирусов гриппа, сообщили в Центре общественного здоровья накануне, пишет УНН.
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"В рутинной системе эпидемиологического надзора за ОРВИ в образцах материалов от пациентов с подозрением на грипп в 4 случаях определены вирусы гриппа А не субтипированы в Черновицкой (3) и Черниговской (1) областях", - сообщили в ЦОЗ.
Детали
Как сообщается, с 31 октября по 6 ноября 2022 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 90 941 человек, из них 42 049 (46,2%) — дети в возрасте до 17 лет. В целом с 3 октября по 6 ноября 2022 года переболело 1,3% населения страны.
Летальные случаи вследствие гриппа не зарегистрированы.
"Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, безопасна и эффективна. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - подчеркнули в ЦОЗ.
Дополнение
В настоящее время желающие могут вакцинироваться против гриппа, препараты доступны в аптеках и медучреждениях. Особенно рекомендована вакцинация людям, относящимся к группе риска.