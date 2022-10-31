В Україні доступні вакцини проти грипу: в аптеках уже понад 82 тис. доз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Наразі охочі можуть вакцинуватися проти грипу, препарати доступні в аптеках та медзакладах. Особливо рекомендована вакцинація людям, що належать до групи ризику. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:
-
- Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 тис. доз);
-
- Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 тис. доз).
-
Як зазначається, вакцинуватися від грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Вакцини від грипу і COVID-19 можна вводити в один день.
Особливо рекомендовано отримати щеплення проти грипу, аби уникнути тяжких ускладнень, що можуть призводити до летального перебігу захворювання людям, що входять до групи ризику. А саме:
-
- люди віком 60 років і старше;
-
- діти від 6 міс;
-
- вагітні жінки;
-
- люди з хронічними захворюваннями;
-
- люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).
-
Нагадаємо
У МОЗ повідомляли, що в аптеках по Україні уже мала з'явитися вакцина проти грипу, її на комерційний ринок поставили станом на 27 жовтня вже майже 50 тис. доз. Ще 160 тис. доз очікується найближчими днями - але вже для безплатної вакцинації вагітних, медиків, сектору безпеки.