В Україні доступні вакцини проти грипу: в аптеках уже понад 82 тис. доз

Деталі

Як повідомляється, на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:



Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 тис. доз);



Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 тис. доз).



Як зазначається, вакцинуватися від грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Вакцини від грипу і COVID-19 можна вводити в один день.

Особливо рекомендовано отримати щеплення проти грипу, аби уникнути тяжких ускладнень, що можуть призводити до летального перебігу захворювання людям, що входять до групи ризику. А саме:



люди віком 60 років і старше;



діти від 6 міс;



вагітні жінки;



люди з хронічними захворюваннями;



люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).



Нагадаємо

У МОЗ повідомляли, що в аптеках по Україні уже мала з'явитися вакцина проти грипу, її на комерційний ринок поставили станом на 27 жовтня вже майже 50 тис. доз. Ще 160 тис. доз очікується найближчими днями - але вже для безплатної вакцинації вагітних, медиків, сектору безпеки.