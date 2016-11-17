В Україні планують запровадити електронний квиток у міському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада планує запровадити електронний квиток в міському пасажирському транспорті. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується надати повноваження органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та самостійно визначати порядок їх функціонування, а також затверджувати правила користування міським пасажирським транспортом.
Крім цього передбачається обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду.
Також, у разі ухвалення пасажири будуть зобов’язані реєструвати проїзні документи у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та адміністративної відповідальності за його невиконання.