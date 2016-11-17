В Украине планируют ввести электронный билет в городском транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада планирует ввести электронный билет в городском пассажирском транспорте. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается предоставить полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования, а также утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом.
Кроме этого предусматривается обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда.
Также, в случае принятия пассажиры будут обязаны регистрировать проездные документы в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда и административная ответственность за его неисполнение.