В Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні обліковано 1 405 184 внутрішньо переміщених осіб, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
“Станом на 2 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 405 184 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, на материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя.