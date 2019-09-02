В Украине учтено более 1,4 млн переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине учтено 1 405 184 внутренне перемещенных лиц, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
“По состоянию на 2 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 405 184 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.
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Напомним, на материковой части Украины официально на учете находится 40 733 переселенцы из оккупированного Крыма и города Севастополя.