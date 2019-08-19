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На материковій Україні на обліку перебуває понад 40 тис. переселенців з Криму — міністерство

На материковій Україні на обліку перебуває понад 40 тис. переселенців з Криму — міністерство

Київ • УНН

 • 10616 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя, що є окремою від АР Крим адміністративною одиницею. Про це проектові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили у відділі організації соцзахисту внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики України, передає УНН

За даними на 15 серпня, найбільше внутрішньо переміщених осіб із півострова зареєстровано в Києві — 12 750. У Херсонській області їх 3 902, в Одеській — 3 261, у Львівській — 2 497. Найменше переселенців із Криму і Севастополя на неокупованій частині Луганської області — 156 осіб.

Станом на 19 серпня, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, обліковано 1 401 447 переселенців із усіх окупованих територій України — частин Донецької і Луганської областей та АР Крим і Севастополя.

Нагадаємо, у Криму через “реконструкцію” закрили для відвідування “Ластівчине гніздо”.

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