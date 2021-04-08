В Україні необхідно звертати увагу на якість тестів на COVID-19 – Держпродспоживслужба Києва

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Київ • УНН

 • 11342 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан у коментарі УНН розповів про якість тестів на COVID-19 і про те, хто це контролює.

Цитата:

"Контроль за якістю тестів покладено на Державну лікарську службу. Всі верифікації, валідації та інші підтвердження проходять у Центрі громадського здоров'я. Будь-які тести чи то експрес-тести, чи імуноферментні на антитіла, чи ПЛР проходять валідацію обов’язково у них", - розповів Рубан.

Деталі

Окремо він наголосив, що наразі на ринку знаходяться велика кількість сумнівних тестів, які не пройшли жодної верифікації та підтвердження їхньої якості.

"У нас на ринку сьогодні маса тестів, які цю верифікацію не пройшли. Тому при закупівлі таких тестів або їх придбання треба дивитися щодо наявності та можливостей верифікації", - зауважив Рубан.

 

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