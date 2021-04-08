В Украине необходимо обращать внимание на качество тестов на COVID-19 - Госпродпотребслужба Киева

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"Контроль за качеством тестов возложен на Государственную врачебную службу. Все верификации, валидации и другие подтверждения проходят в Центре общественного здоровья. Любые тесты или экспресс-тесты, или иммуноферментные на антитела, или ПЦР проходят валидацию обязательно у них" , - рассказал Рубан.

Детали

Отдельно он отметил, что сейчас на рынке находится большое количество сомнительных тестов, которые не прошли никакой верификации и подтверждения их качества.

"У нас на рынке сегодня масса тестов, которые эту верификацию не прошли. Поэтому при закупке таких тестов или их приобретении надо смотреть относительно наличия и возможностей верификации", - отметил Рубан.