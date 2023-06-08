В України дуже хороші перспективи для створення ракет з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Україна має дуже хороші перспективи для створення ракет з дальністю ураження понад 1000 км. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час заходу «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України», передає кореспондент УНН.
Резніков зазначив, що в Україні офіційно існує затверджена ракетна програма, на неї офіційно вже виділяється бюджетом гроші. Виконавцями цієї програми є українські 100% виробництва.
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"У нас дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад 1000 км", - сказав Резніков.
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Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже відвантажив партію ЗСУ.
Резніков повідомляв, що потужна армія та військово-промисловий комплекс післявоєнної України є запорукою безпеки після завершення повномасштабної війни.