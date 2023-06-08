У Украины очень хорошие перспективы для создания ракет с дальностью поражения более 1000 км - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Украина имеет очень хорошие перспективы для создания ракет с дальностью поражения более 1000 км. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время мероприятия «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины», передает корреспондент УНН.
Резников отметил, что в Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на нее официально уже выделяется бюджетом деньги. Исполнителями этой программы являются украинские 100% производства.
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"У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 км", - сказал Резников.
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Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.
Резников сообщал, что мощная армия и военно-промышленный комплекс послевоенной Украины является залогом безопасности после завершения полномасштабной войны.