У Украины очень хорошие перспективы для создания ракет с дальностью поражения более 1000 км - Резников

Резников отметил, что в Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на нее официально уже выделяется бюджетом деньги. Исполнителями этой программы являются украинские 100% производства.

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"У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 км", - сказал Резников.

Дополнение

Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.

Резников сообщал, что мощная армия и военно-промышленный комплекс послевоенной Украины является залогом безопасности после завершения полномасштабной войны.