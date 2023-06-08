Резніков розповів, що стримає рф від подальших нападів на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Потужна армія та військово-промисловий комплекс післявоєнної України є запорукою безпеки після завершення повномасштабної війни. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час заходу «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України», передає кореспондент УНН.
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На запитання, що має стримувати росіян від нового нападу на Україну, Резніков відповів: «Запобігання можливе при умові, що у нас буде потужна армія, чи сектор Сил та оборони, у нас буде потужна економіка, у нас буде потужний власний національний ВПК… Я є промисловим протекціоністом, я за те, щоб ми розвивали наш ВПК, як державний сектор, так і приватний. Ми все для цього робимо».
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Він зазначив, що ця повномасштабна війна продемонструвала, що без сучасних технологій перемагати дуже важко.
Резніков зауважив, що випробування зброї в Україні стане в майбутньому знаком якості для будь-якого іноземного виробника.
«Кожна компанія, яка виробляє зброю або пов’язана зі зброєю, буде мріяти мати тут свою філію, спільне виробництво з нами. Нам треба боротися за ці ринки, приводити їх сюди», - сказав Резніков.
Він зазначив, що Україна повинна стати ремонтною базою для сучасних західних зразків артилерії, авіації тощо.
«Тоді ми з вами точно не дамо шансу росіянам з реваншем повернутися сюди», - додав Резніков.
Нагадаємо
Раніше Резніков повідомляв, що перед українським військово-промисловим комплексом стоять два головні виклики: налагодження ремонту техніки та розвиток системи безпілотників.