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Резніков розповів, що стримає рф від подальших нападів на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Потужна армія та військово-промисловий комплекс післявоєнної України є запорукою безпеки після завершення повномасштабної війни. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час заходу «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України», передає кореспондент УНН.

Резніков розповів, що стримає рф від подальших нападів на Україну

Цитата

На запитання, що має стримувати росіян від нового нападу на Україну, Резніков відповів: «Запобігання можливе при умові, що у нас буде потужна армія, чи сектор Сил та оборони, у нас буде потужна економіка, у нас буде потужний власний національний ВПК… Я є промисловим протекціоністом, я за те, щоб ми розвивали наш ВПК, як державний сектор, так і приватний. Ми все для цього робимо».

Додамо

Він зазначив, що ця повномасштабна війна продемонструвала, що без сучасних технологій перемагати дуже важко.

Резніков зауважив, що випробування зброї в Україні стане в майбутньому знаком якості для будь-якого іноземного виробника.

«Кожна компанія, яка виробляє зброю або пов’язана зі зброєю, буде мріяти мати тут свою філію, спільне виробництво з нами. Нам треба боротися за ці ринки, приводити їх сюди», - сказав Резніков.

Він зазначив, що Україна повинна стати ремонтною базою для сучасних західних зразків артилерії, авіації тощо.

«Тоді ми з вами точно не дамо шансу росіянам з реваншем повернутися сюди», - додав Резніков.

Нагадаємо

Раніше Резніков повідомляв, що перед українським військово-промисловим комплексом стоять два головні виклики: налагодження ремонту техніки та розвиток системи безпілотників.

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