Резніков назвав два виклики для української військової промисловості

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"Перший виклик для нашого ВПК – це налагодження системи ремонту і обслуговування складних систем. І це не лише системи залпового вогню, це і броньовані автомобілі, і міномети, і стрілецька зброя. Тому сьогодні ми будуємо трирівневу систему відновлення та ремонту", – сказав Резніков.

За словами міністра, перший рівень – це найпростіший ремонт. Його мають проводити у військових частинах, у підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.

Другий рівень передбачає ремонт середньої складності на українських підприємствах, який проводитимуть у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.

Третій рівень – складний ремонт комплектації та електроніки, який проводитимуть за межами України, можливо, на підприємствах Польщі, Словаччини чи Чехії.

Другий виклик, за словами Резнікова, це розвиток системи безпілотників. Йдеться не лише про повітряні, а й про ті, що пересуваються під водою та по землі.

"Це майбутнє сучасних війн на землі. Сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засобів контрборотьби з безпілотниками ворога, для того, щоб збивати їх. Це виклик для наших українських виробників", – додав міністр.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.