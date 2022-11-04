Резніков назвав два виклики для української військової промисловості

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 8031 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 21879 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 32991 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 43105 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 62683 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 179412 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 143557 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 170787 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194334 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224962 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 123820 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 141502 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 37901 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 57144 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 63468 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 179417 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 466646 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 418465 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 626654 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 749372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 29401 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 57144 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 105004 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 139844 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 223062 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Резніков назвав два виклики для української військової промисловості

Резніков назвав два виклики для української військової промисловості

Київ • УНН

 • 436482 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Наразі перед українським військово-промисловим комплексом стоять два головні виклики: налагодження ремонту техніки та розвиток системи безпілотників. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Деталі

"Перший виклик для нашого ВПК – це налагодження системи ремонту і обслуговування складних систем. І це не лише системи залпового вогню, це і броньовані автомобілі, і міномети, і стрілецька зброя. Тому сьогодні ми будуємо трирівневу систему відновлення та ремонту", – сказав Резніков.

За словами міністра, перший рівень – це найпростіший ремонт. Його мають проводити у військових частинах, у підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.

Другий рівень передбачає ремонт середньої складності на українських підприємствах, який проводитимуть у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.

Третій рівень – складний ремонт комплектації та електроніки, який проводитимуть за межами України, можливо, на підприємствах Польщі, Словаччини чи Чехії.  

Другий виклик, за словами Резнікова, це розвиток системи безпілотників. Йдеться не лише про повітряні, а й про ті, що пересуваються під водою та по землі.

"Це майбутнє сучасних війн на землі. Сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засобів контрборотьби з безпілотниками ворога, для того, щоб збивати їх. Це виклик для наших українських виробників", – додав міністр.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,365.60
Золото
$3,160.01
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,885.34