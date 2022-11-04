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Резников назвал два вызова для украинской военной промышленности

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сейчас перед украинским военно-промышленным комплексом стоят два главные вызовы: налаживание ремонта техники и развитие системы беспилотников. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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"Первый вызов для нашего ВПК – это налаживание системы ремонта и обслуживания сложных систем. И это не только системы залпового огня, это и бронированные автомобили, и минометы, и стрелковое оружие. Поэтому сегодня мы строим трехуровневую систему восстановления и ремонта", – сказал Резников. 

По словам министра, первый уровень – это самый простой ремонт. Его должны проводить в воинских частях, в подразделениях на поле боя. Для этого они должны быть снабжены необходимыми запчастями, оборудованием, инженерными техническими документами.

Второй уровень предполагает ремонт средней сложности на украинских предприятиях, который будут проводить во взаимодействии с командованием сил логистики ВСУ.

Третий уровень – сложный ремонт комплектации и электроники, который будут проводить за пределами Украины, возможно, на предприятиях Польши, Словакии или Чехии.

Второй вызов, по словам Резникова, – это развитие системы беспилотников. Речь идет не только о воздушных, но и о тех, которые передвигаются под водой и по земле.

"Это будущее современных войн на земле. Сегодня мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средств контрборьбы с беспилотниками врага для того, чтобы сбивать их. Это вызов для наших украинских производителей", - добавил министр.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

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