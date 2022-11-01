На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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"На початок листопада планується відправка з Ірану до рф партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2", – ідеться у повідомленні.
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За даними ГУР, дрони у розібраному стані доправлять до порту астрахань Каспійським морем. На території росії їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".
Нагадаємо
росія запустила по Україні вже понад 400 дронів-камікадзе, українські військові збили щонайменше 300.