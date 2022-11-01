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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів – ГУР

На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів – ГУР

Київ • УНН

 • 177462 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Цитата

"На початок листопада планується відправка з Ірану до рф партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними ГУР, дрони у розібраному стані доправлять до порту астрахань Каспійським морем. На території росії їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

Нагадаємо

росія запустила по Україні вже понад 400 дронів-камікадзе, українські військові збили щонайменше 300.

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