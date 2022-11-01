росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили більше 300 – речник Повітряних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. росія запустила понад 400 дронів-камікадзе по Україні. Загалом вже збито понад 300 дронів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.
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«За нашими даними понад 400 Shahed приблизно вже використано, понад 300 вже знищено протиповітряною обороною…Сьогодні вночі було знищено 6 Shahed. 3 знищила винищувальна авіація у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», це сталося на Дніпропетровщині. І 3 знищила територіальна оборона на Полтавщині. Є декілька влучань», - розповів Ігнат.
Доповнення
Окупанти вночі 1 листопада обстріляли Дніпропетровщину із “Градів”, збито також три ворожі дрони.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram повідомив, що чотири безпілотники впали на цивільні об'єкти.