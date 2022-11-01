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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 10047 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили більше 300 – речник Повітряних сил

росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили більше 300 – речник Повітряних сил

Київ • УНН

 • 143684 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. росія запустила понад 400 дронів-камікадзе по Україні. Загалом вже збито понад 300 дронів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«За нашими даними понад 400 Shahed приблизно вже використано, понад 300 вже знищено протиповітряною обороною…Сьогодні вночі було знищено 6 Shahed. 3 знищила винищувальна авіація у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», це сталося на Дніпропетровщині. І 3 знищила територіальна оборона на Полтавщині. Є декілька влучань», - розповів Ігнат.

Доповнення

Окупанти вночі 1 листопада обстріляли Дніпропетровщину із “Градів”, збито також три ворожі дрони.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram повідомив, що чотири безпілотники впали на цивільні об'єкти.

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