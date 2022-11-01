Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину із “Градів”, збито також три ворожі дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентир Резніченко у Telegram повідомив про нічні обстріли в області. Під ворожий вогонь попали дві громади у Нікопольському районі, пише УНН. До того ж військові повітряного командування “Схід” вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.
Деталі
Окупанти із “Градів” та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади.
У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.
У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.
Понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 - без світла.
Цитата
“Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі”, — доповів Резніченко.
У всіх випадках обійшлося без жертв серед населення.
До того ж військові з повітряного командування “Схід” вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.
Нагадаємо
Окупаційна російська армія вночі дронами атакувала Полтавську область. Три дрони вдалося збити, інші чотири упали на цивільну структуру.