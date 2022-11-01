Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину із “Градів”, збито також три ворожі дрони

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Окупанти із “Градів” та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади.

У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.

Понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 - без світла.

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“Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі”, — доповів Резніченко.

У всіх випадках обійшлося без жертв серед населення.

До того ж військові з повітряного командування “Схід” вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.

Нагадаємо

Окупаційна російська армія вночі дронами атакувала Полтавську область. Три дрони вдалося збити, інші чотири упали на цивільну структуру.