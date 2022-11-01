У Полтаві повідомили про збиття трьох безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram повідомив про збиття трьох безпілотників над областю, передає УНН.
Цитата
“Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!” — йдеться у повідомленні.
У місті триває повітряна тривога.
Додамо
Про вибухи також повідомляли в Миколаєві, Дніпрі та Краматорську — проте офіційного підтвердження зі сторони влади немає.