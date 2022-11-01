У Полтаві повідомили про збиття трьох безпілотників

Цитата

“Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!” — йдеться у повідомленні.

У місті триває повітряна тривога.

Додамо

Про вибухи також повідомляли в Миколаєві, Дніпрі та Краматорську — проте офіційного підтвердження зі сторони влади немає.