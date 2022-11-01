В Полтаве сообщили о сбивании трех беспилотников

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“Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью. Остаемся в укрытиях!” — говорится в сообщении.

В городе продолжается воздушная тревога.

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О взрывах также сообщали в Николаеве, Днепре и Краматорске — однако официального подтверждения со стороны властей нет.