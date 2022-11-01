В Полтаве сообщили о сбивании трех беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram сообщил о сбитии трех беспилотников над областью, передает УНН.
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“Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью. Остаемся в укрытиях!” — говорится в сообщении.
В городе продолжается воздушная тревога.
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О взрывах также сообщали в Николаеве, Днепре и Краматорске — однако официального подтверждения со стороны властей нет.