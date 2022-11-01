Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов", сбиты также три вражеских дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентир Резниченко в Telegram сообщил о ночных обстрелах в области. Под вражеский огонь попали две громады в Никопольском районе, пишет УНН. К тому же военные воздушного командования “Восток” ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.
Детали
Оккупанты из “Градов” и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады.
В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещение банка.
В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала.
Более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 - без света.
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“Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома”, — доложил Резниченко.
Во всех случаях обошлось без жертв среди населения.
К тому же военные из воздушного командования “Восток” ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.
Напомним
Оккупационная российская армия ночью дронами атаковала Полтавскую область. Три дрона удалось сбить, остальные четыре упали на гражданскую структуру.