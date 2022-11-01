россия запустила уже более 400 дронов по Украине, сбили более 300 - спикер Воздушных сил

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«По нашим данным более 400 Shahed примерно уже использовано, более 300 уже уничтожено противовоздушной обороной…Сегодня ночью было уничтожено 6 Shahed. 3 уничтожила истребительная авиация в зоне ответственности воздушного командования «Восток», это произошло на Днепропетровщине. И 3 уничтожила территориальная оборона в Полтавской области. Есть несколько попаданий», - рассказал Игнат.

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Оккупанты ночью 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из “Градов”, сбиты также три вражеских дрона.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram сообщил, что четыре беспилотника упали на гражданские объекты.