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россия запустила уже более 400 дронов по Украине, сбили более 300 - спикер Воздушных сил

Киев • УНН

 • 143684 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. россия запустила более 400 дронов-камикадзе по Украине. Уже сбито более 300 дронов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«По нашим данным более 400 Shahed примерно уже использовано, более 300 уже уничтожено противовоздушной обороной…Сегодня ночью было уничтожено 6 Shahed. 3 уничтожила истребительная авиация в зоне ответственности воздушного командования «Восток», это произошло на Днепропетровщине. И 3 уничтожила территориальная оборона в Полтавской области. Есть несколько попаданий», - рассказал Игнат.

Дополнение

Оккупанты ночью 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из “Градов”, сбиты также три вражеских дрона.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram сообщил, что четыре беспилотника упали на гражданские объекты.

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