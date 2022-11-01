В начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
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"На начало ноября планируется отправка из Ирана в рф партии в более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ГУР, дроны в разобранном состоянии доставят в порт астрахань Каспийским морем. На территории россии их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".
Напомним
россия запустила по Украине уже более 400 дронов-камикадзе, украинские военные сбили по меньшей мере 300.