В начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов – ГУР

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"На начало ноября планируется отправка из Ирана в рф партии в более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, дроны в разобранном состоянии доставят в порт астрахань Каспийским морем. На территории россии их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Напомним

россия запустила по Украине уже более 400 дронов-камикадзе, украинские военные сбили по меньшей мере 300.