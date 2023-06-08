Резников рассказал, что сдержит рф от дальнейших нападений на Украину

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На вопрос, что должно сдерживать россиян от нового нападения на Украину, Резников ответил: «Предотвращение возможно при условии, что у нас будет мощная армия, или сектор Сил и обороны, у нас будет мощная экономика, у нас будет мощный собственный национальный ВПК… Я являюсь промышленным протекционистом, я за то, чтобы мы развивали наш ВПК, как государственный сектор, так и частный. Мы все для этого делаем».

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Он отметил, что эта полномасштабная война продемонстрировала, что без современных технологий побеждать очень трудно.

Резников отметил, что испытания оружия в Украине станет в будущем знаком качества для любого иностранного производителя.

«Каждая компания, которая производит оружие или связана с оружием, будет мечтать иметь здесь свой филиал, совместное производство с нами. Нам надо бороться за эти рынки, приводить их сюда», - сказал Резников.

Он отметил, что Украина должна стать ремонтной базой для современных западных образцов артиллерии, авиации и т.д.

«Тогда мы с вами точно не дадим шанса россиянам с реваншем вернуться сюда», - добавил Резников.

Напомним

Ранее Резников сообщал, что перед украинским военно-промышленным комплексом стоят два главных вызова: налаживание ремонта техники и развитие системы беспилотников.