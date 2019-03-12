В Україні дешевшає паливо - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні зафіксоване зниження цін па паливо. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Ціни на паливо продовжували знижуватися у річному вимірі в лютому (на 5,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні", - повідомили в НБУ
Як повідомляв УНН, в Україні фіксується зростання цін на сири та кисломолочні продукти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні подорожчало борошно
Раніше у НБУ повідомили, що через негоду у Туреччині в Україні зростають ціни на овочі.
Як повідомляв УНН, базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні.