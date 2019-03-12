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В Україні дешевшає паливо - НБУ

В Україні дешевшає паливо - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні зафіксоване зниження цін па паливо. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

"Ціни на паливо продовжували знижуватися у річному вимірі в лютому (на 5,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні", - повідомили в НБУ

Як повідомляв УНН, в Україні фіксується зростання цін на сири та кисломолочні продукти.

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Раніше у НБУ повідомили, що через негоду у Туреччині в Україні зростають ціни на овочі

Як повідомляв УНН, базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні.

Українські Національні Новини

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