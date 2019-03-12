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В Україні дорожчають сири та кисломолочні продукти - НБУ

В Україні дорожчають сири та кисломолочні продукти - НБУ

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні фіксується зростання цін на сири та кисломолочні продукти. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

"В Україні фіксується зростання цін на сири та кисломолочні продукти, у тому числі через подорожчання цих товарів на зовнішніх ринках та подальше зниження поголів‘я та продукції великої рогатої худоби", - повідомили у НБУ. 

Подорожчало також і борошно. 

Економісти додали, що зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося (до 4,6% р/р) передусім за рахунок цін на тепличні овочі, які зросли через несприятливі погодні умови в Туреччині – основному постачальнику цих овочів узимку. Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно. Річні темпи зростання цін на овочі борщового набору залишилися високими, однак не змінилися порівняно з попереднім місяцем.

Українські Національні Новини

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