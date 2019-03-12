В Україні подорожчало борошно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини продовжило дорожчати борошно. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Річні темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки дещо знизилися (до 9,2% р/р). Однак таке сповільнення стримувалося зростанням цін на сири та кисломолочні продукти, у тому числі через подорожчання цих товарів на зовнішніх ринках та подальше зниження поголів‘я та продукції великої рогатої худоби", - повідомили у НБУ.
Економісти додали, що зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося (до 4,6% р/р) передусім за рахунок цін на тепличні овочі, які зросли через несприятливі погодні умови в Туреччині – основному постачальнику цих овочів узимку. Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно. Річні темпи зростання цін на овочі борщового набору залишилися високими, однак не змінилися порівняно з попереднім місяцем.
Як повідомляв УНН, базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні.