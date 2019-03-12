В Украине подорожала мука

"Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки несколько снизились (до 9,2% г / г). Однако такое замедление сдерживалось ростом цен на сыры и кисломолочные продукты, в том числе из-за подорожания этих товаров на внешних рынках и дальнейшее снижение поголовья и продукции крупного рогатого скота", - сообщили в НБУ.

Экономисты добавили, что рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г / г) прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли за неблагоприятных погодных условий в Турции - основному поставщику этих овощей зимой. Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжило дорожать мука. Годовые темпы роста цен на овощи борщового набора остались высокими, однако не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.



Как сообщал УНН, базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.