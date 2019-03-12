В Украине дорожают сыры и кисломолочные продукты - НБУ

"В Украине фиксируется рост цен на сыры и кисломолочные продукты, в том числе из-за подорожания этих товаров на внешних рынках и снижения поголовья и продукции крупного рогатого скота", - сообщили в НБУ.



Подорожала также и мука.



Экономисты добавили, что рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г/г) прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли за неблагоприятных погодных условий в Турции - основном поставщике этих овощей зимой. Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжила дорожать мука. Годовые темпы роста цен на овощи борщового набора остались высокими, однако не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.