В Украине дешевеет топливо - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине зафиксировано снижение цен па топливо. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Цены на топливо продолжали понижаться в годовом измерении в феврале (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны", - сообщили в НБУ
Как сообщал УНН, в Украине фиксируется рост цен на сыры и кисломолочные продукты.
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Ранее в НБУ сообщили, что из-за непогоды в Турции в Украине растут цены на овощи.
Как сообщал УНН, базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.