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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 14983 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121406 просмотра

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В Украине дешевеет топливо - НБУ

В Украине дешевеет топливо - НБУ

Киев  •  УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине зафиксировано снижение цен па топливо. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

"Цены на топливо продолжали понижаться в годовом измерении в феврале (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны", - сообщили в НБУ

Как сообщал УНН, в Украине фиксируется рост цен на сыры и кисломолочные продукты.

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Ранее в НБУ сообщили, что из-за непогоды в Турции в Украине растут цены на овощи.

Как сообщал УНН, базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

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