В Україні 740 тис. самотніх пенсіонерів потребують соціальної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні на сьогоднішній день є 740 тисяч самотніх людей похилого віку, які потребують соціальної допомоги. Про це кореспондентові УНН розповіли працівники проекту допомоги літнім людям.
В Україні існує 12 центрів надання соціальної допомоги, один з них знаходиться у Києві. Кожен з таких центрів надає допомогу до 100 постійних підопічних.
Представники проекту "Домашня опіка" надають медичну та соціальну допомогу людям похилого віку з обмеженими фізичними можливостями та самотнім пенсіонерам.
"До мене працівник центру приходить вже сім років. Приносять мені і ліки, і продукти з магазину, і в квартирі допомагають прибрати. Я хворію на остеохондроз, і мені важко виконувати важкі навантаження", - розповіла пенсіонерка Валентина Петухова.
Зазначимо, Всеукраїнська соціальна програма в Україні існує з 1999 року. На даному етапі проекту допомогу отримали понад 13 тисяч громадян.