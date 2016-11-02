В Украине 740 тыс. одиноких пенсионеров нуждаются в социальной помощи

В Украине существует 12 центров предоставления социальной помощи, один из них находится в Киеве. Каждый из таких центров оказывает помощь до 100 постоянных подопечных.

Представители проекта "Домашняя опека" оказывают медицинскую и социальную помощь пожилым людям с ограниченными физическими возможностями и одиноким пенсионерам.

"Ко мне работник центра приходит уже семь лет. Приносят мне и лекарства, и продукты из магазина, и в квартире помогают убрать. Я болею остеохондрозом, и мне трудно выполнять тяжелые нагрузки", - рассказала пенсионерка Валентина Петухова.

Отметим, Всеукраинская социальная программа в Украине существует с 1999 года. На данном этапе проекта помощь получили более 13 тысяч граждан.