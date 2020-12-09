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В Україні 54% ліжок для хворих на COVID-19 забезпечені киснем - Степанов

В Україні 54% ліжок для хворих на COVID-19 забезпечені киснем - Степанов

Київ • УНН

 • 10267 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В цілому по країні забезпечено киснем 33 тис. 606 ліжок для хворих на COVID-19 із 62 тис. 198, що становить 54%. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо дивитися цілком по країні, то зараз на 62 тис. 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 тис. 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, у яких досі існують у нас проблеми. І знов хочу наголосити, що ці проблеми вирішуються. Вирішуються шляхом збільшення кисневих точок,... ліжок, які забезпечені киснем", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що зокрема, у Миколаївській області 59% ліжок забезпечені киснем.

Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем.

Також нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив у готовності медсистеми до нинішнього навантаження з хворими на COVID-19.

Українські Національні Новини

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