В Україні 54% ліжок для хворих на COVID-19 забезпечені киснем - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В цілому по країні забезпечено киснем 33 тис. 606 ліжок для хворих на COVID-19 із 62 тис. 198, що становить 54%. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо дивитися цілком по країні, то зараз на 62 тис. 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 тис. 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, у яких досі існують у нас проблеми. І знов хочу наголосити, що ці проблеми вирішуються. Вирішуються шляхом збільшення кисневих точок,... ліжок, які забезпечені киснем", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що зокрема, у Миколаївській області 59% ліжок забезпечені киснем.
Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем.
Також нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив у готовності медсистеми до нинішнього навантаження з хворими на COVID-19.