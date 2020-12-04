Шмигаль запевнив у готовності медсистеми до нинішнього навантаження з хворими на COVID-19

“Стосовно забезпечення ліжками, медсистема абсолютно готова до того, щоб приймати ту кількість хворих, яка сьогодні є. Ліжка підготовлені. Якщо рівняти ситуацію на той момент, коли починався карантин, і сьогодні, кількість ліжок перевищує вдвічі на сьогодні ту кількість хворих, яка знаходиться в наших лікарнях”, - сказав Шмигаль.

З його слів, крім цього, кількість ліжок, забезпечених підведеним киснем або кисневими концентраторами, забезпечує сьогодні можливість надавати медичні послуги всім хворим, які сьогодні цього потребують.

Нагадаємо, станом 27 листопада в Україні у медичних закладах нараховувалося 26 583 ліжка з підведеним киснем, який використовують для деяких хворих на COVID-19.



