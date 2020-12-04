Шмигаль запевнив у готовності медсистеми до нинішнього навантаження з хворими на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сьогодні кількість ліжок у медзакладах вдвічі перевищує кількість хворих з коронавірусом, яка перебуває в медзакладах. Медсистема абсолютно готова до навантаження. Про це під час години запитань до уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Стосовно забезпечення ліжками, медсистема абсолютно готова до того, щоб приймати ту кількість хворих, яка сьогодні є. Ліжка підготовлені. Якщо рівняти ситуацію на той момент, коли починався карантин, і сьогодні, кількість ліжок перевищує вдвічі на сьогодні ту кількість хворих, яка знаходиться в наших лікарнях”, - сказав Шмигаль.
З його слів, крім цього, кількість ліжок, забезпечених підведеним киснем або кисневими концентраторами, забезпечує сьогодні можливість надавати медичні послуги всім хворим, які сьогодні цього потребують.
Нагадаємо, станом 27 листопада в Україні у медичних закладах нараховувалося 26 583 ліжка з підведеним киснем, який використовують для деяких хворих на COVID-19.