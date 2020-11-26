У Зеленського заявили, що до 20 грудня планують забезпечити 80% ліжок киснем

“У нас є завдання — думаю, ми його виконаємо — до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник — практично 50%. І ми його збільшуємо”, — заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць.

“Збільшуємо ліжко-місця — зменшується відсоток (ліжок. — ред.) із киснем. Тому що це одночасний процес”, — пояснив він.

Тимошенко також зауважив, що за боротьбу з коронавірусом відповідає як Міністерство охорони здоров’я, так і місцева влада, яка несе частину відповідальності у зв’язку з децентралізацією.

“Тому Офіс Глави держави спільно з МОЗ наразі об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми. Ми з’єднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю, установку кисневих станцій”, — сказав Тимошенко.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ в Україні є 12 168 вільних ліжок з киснем, але є проблемні регіони.