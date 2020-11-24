COVID-19: міністр назвав кількість лікарень з киснем для хворих в Україні

“Якщо ми говоримо про кисень, то у нас на сьогоднішній ранок, 25 996 ліжок обладнані киснем. Ця кількість ліжок з киснем практично кожного дня збільшується. Знову ж таки, ситуація неоднорідна по всіх регіонах країни. Якщо вцілому по країні, наприклад, у нас вільні 12 тисяч 168 ліжок з киснем, то при цьому у тій же Херсонській області — це майже тисяча ліжок вільних, а у Києві — 278. Тому ситуація неоднорідна і є регіони, де є проблема. Це Черкаська область, Київ, Харківська область, але ми там нарощуємо потужності разом з місцевою владою і намагаємося максимально виправити ситуацію”, — розповів Степанов.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Україні Максим Степанов повідомив, що хворими на COVID-19 зайнято 52% ліжок в лікарнях.

Нагадаємо, в Україні на 23 листопада зафіксовано понад 635 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 11 тис. За минулу добу в країні 124 летальних випадків, понад 4 тис. людей одужали.