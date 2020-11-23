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В Україні хворими на COVID-19 зайнято понад половина ліжок — міністр

В Україні хворими на COVID-19 зайнято понад половина ліжок — міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні хворими на COVID-19 зайнято 52% ліжок. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.

Він зауважив, що раніше мова йшла про те, що від 15 тисяч до 20 тисяч — це та кількість хворих на добу, яка може призвести до майже 100% заповненості ліжок хворими на COVID-19.

“Зараз кількість ліжок, які відведені під лікування хворих на коронавірус, значно збільшено, у порівнянні з тією чисельністю, яка була, і ми продовжуємо її збільшувати. Також збільшується кількість ліжок, які обладнані централізовано киснем або кисневими концентраторами. Ми й надалі нарощуємо потужності медичної системи. Коли ми говоримо про будь-який жорсткий карантин або повний локдаун, то ми виходимо з однієї умови: його потрібно вводити тільки, якщо може бути колапс медичної системи. Це єдина річ, якої ми не можемо допустити”, — розповів міністр.

За його словами, в Україні на ранок понеділка при 54 тисячах ліжок, які є в наявності для лікування хворих на COVID-19, було зайнято 27 792: “Ми можемо говорити про те, що у нас є ще потужність медичної системи, 52% тільки зайнято”.

Степанов також зазначив, що ситуація в регіонах із захворюваністю на COVID-19 є різною. Більш напружена — у Харкові, Києві, Черкаській області, Одесі.

“Але ми розраховуємо, що ті карантинні обмеження, які є в країні, вони зменшать це ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби, тобто зменшиться приріст”, — сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні на 23 листопада зафіксовано понад 635 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 11 тис. За минулу добу в країні 124 летальних випадків, понад 4 тис. людей одужали.

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