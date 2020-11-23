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В Украине больными COVID-19 занято более половины коек — министр

В Украине больными COVID-19 занято более половины коек — министр

Киев  •  УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине больными COVID-19 занято 52% коек. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

Он отметил, что ранее речь шла о том, что от 15 тыс. до 20 тыс. — это количество больных в сутки, которое может привести к почти 100% заполняемости коек больными COVID-19.

“Сейчас количество коек, отведенных под лечения больных коронавирусом, значительно увеличено, по сравнению с той численностью, которая была, и мы продолжаем его увеличивать. Также увеличивается количество коек, которые оборудованы централизованно кислородом или кислородными концентраторами. Мы и в дальнейшем наращиваем мощности медицинской системы. Когда мы говорим о любом жестком карантине или полном локдауне, то мы исходим от одного условия: его нужно вводить только, если возможен коллапс медицинской системы. Это единственная вещь, которую мы не можем допустить”, — рассказал министр.

По его словам, в Украине на утро понедельника при 54 тысячах коек, которые есть в наличии для лечения больных COVID-19, было занято 27 792: “Мы можем говорить о том, что у нас есть еще мощность медицинской системы, 52 % только занято”.

Степанов также отметил, что ситуация в регионах с заболеваемостью COVID-19 отличается. Более напряженная — в Харькове, Киеве, Черкасской области, Одессе.

“Но мы рассчитываем, что те карантинные ограничения, которые есть в стране, уменьшат это ураганное распространение коронавирусной болезни, то есть уменьшится прирост”, — сказал министр.

Напомним, в Украине 23 ноября зафиксировано более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За минувшие сутки в стране 124 летальных случаев, более 4 тыс. человек выздоровели.

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