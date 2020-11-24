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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22559 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81191 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101404 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117518 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 152330 просмотра

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COVID-19: министр назвал количество больниц с кислородом для больных в Украине

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине есть 12 168 свободных коек с кислородом, но есть проблемные регионы. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

“Если мы говорим о кислороде, то у нас на сегодняшнее утро, 25 996 коек оборудованы кислородом. Это количество коек с кислородом практически каждый день увеличивается. Опять же, ситуация неоднородна по всем регионам страны. Если в целом по стране, например, у нас свободные 12 168 коек с кислородом, то при этом в той же Херсонской области — это почти тысяча коек свободных, а в Киеве — 278. Поэтому ситуация неоднородна, и есть регионы, где есть проблема. Это Черкасская область, Киев, Харьковская область, но мы там наращиваем мощности вместе с местными властями и стараемся максимально исправить ситуацию”, — рассказал Степанов.

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что больными COVID-19 занято 52% коек в больницах.

Напомним, в Украине на 23 ноября зафиксировано более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За минувшие сутки в стране 124 летальных случаев, более 4 тыс. человек выздоровели.

Украинские Национальные Новости

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