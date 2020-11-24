COVID-19: министр назвал количество больниц с кислородом для больных в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине есть 12 168 свободных коек с кислородом, но есть проблемные регионы. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.
“Если мы говорим о кислороде, то у нас на сегодняшнее утро, 25 996 коек оборудованы кислородом. Это количество коек с кислородом практически каждый день увеличивается. Опять же, ситуация неоднородна по всем регионам страны. Если в целом по стране, например, у нас свободные 12 168 коек с кислородом, то при этом в той же Херсонской области — это почти тысяча коек свободных, а в Киеве — 278. Поэтому ситуация неоднородна, и есть регионы, где есть проблема. Это Черкасская область, Киев, Харьковская область, но мы там наращиваем мощности вместе с местными властями и стараемся максимально исправить ситуацию”, — рассказал Степанов.
Как сообщал УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что больными COVID-19 занято 52% коек в больницах.
Напомним, в Украине на 23 ноября зафиксировано более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За минувшие сутки в стране 124 летальных случаев, более 4 тыс. человек выздоровели.