В Україну прийде справжнє бабине літо: якою буде погода на вихідних

Найближчими вихідними, 26 та 27 вересня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Найближчими вихідними, 26-го та 27 вересня, температура повітря очікується в усій Україні комфортною, + 17 + 22 °. Ночі будуть значно холоднішими, звісно, усього + 7 + 11. Тому ранки та вечори потребуватимуть явно теплішого одягу - зазначила Діден.

Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому очікуються мінлива хмарність, багато осіннього сонця, а вранці - тумани та серпанки.

Невеликі дощі все ж можливі: у суботу, 26 вересня, - на заході України, а в неділю, 27 вересня, - на сході. Проте, за прогнозом Діденко, загальної картини теплої та сонячної погоди вони не зіпсують.

Погода в Києві 26–27 вересня

У Києві на вихідних також буде тепло і сухо. В суботу і неділю вдень температура повітря підніматиметься приблизно до +19 °C.

Вранці та ввечері буде прохолодніше - близько +10…+12 °C. Опадів у столиці не очікується.

Україну накриє мінлива хмарність: де очікується дощ 25 вересня