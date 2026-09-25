В Украину придёт настоящее бабье лето: какой будет погода на выходных

$44.970.1251.120.06
ukenru
11:12 • 1018 просмотра
Украина нанесла удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске, Заводу "Искра" и российским радиолокационным станциям - ЗеленскийPhotoVideo
08:48 • 9064 просмотра
Украина получит лицензию на производство ракет для систем Patriot, Трамп подтвердил своё решение — Зеленский
08:46 • 14369 просмотра
Судьба 56 украинцев спустя месяц после наводнения в Непале до сих пор неизвестна - что говорят в МИД
08:03 • 16252 просмотра
"Абсолютно зверский и больной удар" - Зеленский после атаки рф в Киеве предупредил о рисках со стороны россии до зимыPhoto
Эксклюзив
07:40 • 16257 просмотра
Осенняя простуда: как отличить ее от аллергии и когда обращаться к врачу
25 сентября, 04:31 • 24786 просмотра
Россияне утром атаковали два медучреждения Запорожья, есть раненыйPhoto
25 сентября, 00:55 • 31730 просмотра
Украина не останется без интернета несмотря на атаки России — «Флэш»
24 сентября, 20:30 • 18959 просмотра
Британия сохранит санкции против Усманова и Фридмана вопреки решению ЕС — Bloomberg
24 сентября, 19:42 • 33683 просмотра
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль
24 сентября, 18:59 • 26047 просмотра
Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
46%
751мм
Популярные новости
Кремль развернул медиакомпанию к годовщине фиктивных референдумов на ВОТ Украины — ЦПД25 сентября, 01:22 • 20405 просмотра
На учениях ВМС Казахстана погибли не менее 12 военнослужащих25 сентября, 01:53 • 20475 просмотра
Что празднуют 25 сентября в Украине и мире25 сентября, 02:58 • 17439 просмотра
Киев и область продолжает атаковать россия - утром дрон попал в многоэтажку на ПечерскеPhotoVideo05:35 • 24501 просмотра
Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну рф против Украины05:52 • 17962 просмотра
публикации
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 53041 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 48127 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo24 сентября, 10:30 • 49770 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина24 сентября, 09:32 • 52833 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 62651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Сэм Альтман
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo07:16 • 13392 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 23590 просмотра
Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева24 сентября, 17:41 • 23559 просмотра
6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика РубикаVideo24 сентября, 14:19 • 29854 просмотра
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24 сентября, 14:08 • 26597 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Старлинк
Forbes
Нефть марки Brent

В Украину придёт настоящее бабье лето: какой будет погода на выходных

Киев • УНН

 • 438 просмотра

На выходных в Украине будет тепло и преимущественно сухо: днём до +22 °C, утром туманы. В Киеве ожидается до +19 °C без осадков.

В Украину придёт настоящее бабье лето: какой будет погода на выходных

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха ожидается по всей Украине комфортной, + 17 + 22 °. Ночи будут значительно холоднее, конечно, всего + 7 + 11. Поэтому утром и вечером явно понадобится более тёплая одежда

- отметила Диден.

Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому ожидаются переменная облачность, много осеннего солнца, а утром — туманы и дымка.

Небольшие дожди всё же возможны: в субботу, 26 сентября, — на западе Украины, а в воскресенье, 27 сентября, — на востоке. Однако, по прогнозу Диденко, общей картины тёплой и солнечной погоды они не испортят.

Погода в Киеве 26–27 сентября

В Киеве на выходных также будет тепло и сухо. В субботу и воскресенье днём температура воздуха поднимется примерно до +19 °C.

Утром и вечером будет прохладнее — около +10…+12 °C. Осадков в столице не ожидается.

Украину накроет переменная облачность: где ожидается дождь 25 сентября25.09.26, 06:59 • 3830 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПогода и окружающая среда
Украина
Киев