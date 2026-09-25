В Украину придёт настоящее бабье лето: какой будет погода на выходных

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха ожидается по всей Украине комфортной, + 17 + 22 °. Ночи будут значительно холоднее, конечно, всего + 7 + 11. Поэтому утром и вечером явно понадобится более тёплая одежда - отметила Диден.

Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому ожидаются переменная облачность, много осеннего солнца, а утром — туманы и дымка.

Небольшие дожди всё же возможны: в субботу, 26 сентября, — на западе Украины, а в воскресенье, 27 сентября, — на востоке. Однако, по прогнозу Диденко, общей картины тёплой и солнечной погоды они не испортят.

Погода в Киеве 26–27 сентября

В Киеве на выходных также будет тепло и сухо. В субботу и воскресенье днём температура воздуха поднимется примерно до +19 °C.

Утром и вечером будет прохладнее — около +10…+12 °C. Осадков в столице не ожидается.

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