В Украину придёт настоящее бабье лето: какой будет погода на выходных
Киев • УНН
На выходных в Украине будет тепло и преимущественно сухо: днём до +22 °C, утром туманы. В Киеве ожидается до +19 °C без осадков.
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Украине ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха ожидается по всей Украине комфортной, + 17 + 22 °. Ночи будут значительно холоднее, конечно, всего + 7 + 11. Поэтому утром и вечером явно понадобится более тёплая одежда
Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому ожидаются переменная облачность, много осеннего солнца, а утром — туманы и дымка.
Небольшие дожди всё же возможны: в субботу, 26 сентября, — на западе Украины, а в воскресенье, 27 сентября, — на востоке. Однако, по прогнозу Диденко, общей картины тёплой и солнечной погоды они не испортят.
Погода в Киеве 26–27 сентября
В Киеве на выходных также будет тепло и сухо. В субботу и воскресенье днём температура воздуха поднимется примерно до +19 °C.
Утром и вечером будет прохладнее — около +10…+12 °C. Осадков в столице не ожидается.
Украину накроет переменная облачность: где ожидается дождь 25 сентября25.09.26, 06:59 • 3830 просмотров