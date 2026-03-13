$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 19519 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 50498 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 46835 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 69802 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 37484 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25083 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20363 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23634 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40401 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50318 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
В Україну хотіли ввезти нову партію контрафактних Labubu - зупинили на митниці

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Тернопільські митники виявили 605 іграшок Labubu з ознаками порушення інтелектуальної власності. Оформлення партії зупинили для запобігання продажу.

В Україну хотіли ввезти нову партію контрафактних Labubu - зупинили на митниці

В Україну хотіли ввезти нову партію контрафактних іграшок Labubu, це зупинили митники, повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

"Під час здійснення заходів митного контролю та оформлення товарів посадові особи митниці виявили 605 іграшок із нанесенням торговельної марки "LABUBU"", - повідомили у митній службі.

Та, як вказано, тернопільські митники призупинили митне оформлення партії товарів які ввозилися як імпорт, "у зв’язку з наявністю ознак можливого порушення прав інтелектуальної власності".

"Таким чином, митники не допустили потрапляння на український ринок продукції з ознаками контрафакту", - зазначили у митній службі.

Юлія Шрамко

