В Україну хотіли ввезти нову партію контрафактних Labubu - зупинили на митниці

В Україну хотіли ввезти нову партію контрафактних іграшок Labubu, це зупинили митники, повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

"Під час здійснення заходів митного контролю та оформлення товарів посадові особи митниці виявили 605 іграшок із нанесенням торговельної марки "LABUBU"", - повідомили у митній службі.

Та, як вказано, тернопільські митники призупинили митне оформлення партії товарів які ввозилися як імпорт, "у зв’язку з наявністю ознак можливого порушення прав інтелектуальної власності".

"Таким чином, митники не допустили потрапляння на український ринок продукції з ознаками контрафакту", - зазначили у митній службі.

