Тисячі Labubu: на кордоні вилучили велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів на півмільйона

В Україну намагалися завезти велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів - загалом майже 17 тисяч одиниць, повідомили у Держмитслужбі у вівторок, показавши вилучене, що візуально нагадує популярних ляльок Labubu, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався днями на Закарпатській митниці.

"Виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця", - зазначили у митній службі.

Митники не називають марку, але "вантаж" на оприлюднених ними фото візуально нагадує популярну Labubu.

"Під час митного оформлення вантажу "іграшки дитячі, брелки, чохли для телефонів та навушників..." (загалом 16850 одиниць товарів китайського походження) інспектори провели його повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки і мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

А от 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено. "Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує пів мільйона гривень", - зазначили у митній службі.

Справу скерують до суду.

Нагадаємо

Китайська компанія Pop Mart, творець популярних ляльок Labubu, очікує зростання прибутку на 350% та виторгу втричі за перші шість місяців року. Це зумовлено світовим попитом на Labubu, що спричинив ажіотаж та сприяв появі ринку перепродажу.

