Тисячі Labubu: на кордоні вилучили велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів на півмільйона

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
12:50 • 3312 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14147 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16712 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 23161 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 18047 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14754 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12764 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14529 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19035 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82595 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 5036 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19915 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 19465 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27564 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17728 перегляди
Публікації
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 14148 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16712 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 23161 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17816 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27647 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19992 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25451 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182215 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125398 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241541 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

Тисячі Labubu: на кордоні вилучили велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів на півмільйона

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Закарпатська митниця вилучила партію з майже 17 тисяч контрафактних іграшок та аксесуарів, візуально схожих на ляльки Labubu. Товар на суму понад півмільйона гривень прямував до волинського підприємця, справу передадуть до суду.

Тисячі Labubu: на кордоні вилучили велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів на півмільйона

В Україну намагалися завезти велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів - загалом майже 17 тисяч одиниць, повідомили у Держмитслужбі у вівторок, показавши вилучене, що візуально нагадує популярних ляльок Labubu, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався днями на Закарпатській митниці.

"Виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця", - зазначили у митній службі.

Митники не називають марку, але "вантаж" на оприлюднених ними фото візуально нагадує популярну Labubu.

"Під час митного оформлення вантажу "іграшки дитячі, брелки, чохли для телефонів та навушників..." (загалом 16850 одиниць товарів китайського походження) інспектори провели його повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки і мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

А от 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено. "Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує пів мільйона гривень", - зазначили у митній службі.

Справу скерують до суду.

Нагадаємо

Китайська компанія Pop Mart, творець популярних ляльок Labubu, очікує зростання прибутку на 350% та виторгу втричі за перші шість місяців року. Це зумовлено світовим попитом на Labubu, що спричинив ажіотаж та сприяв появі ринку перепродажу.

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих 03.06.25, 15:52 • 367076 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Україна