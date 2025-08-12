Тысячи Labubu: на границе изъяли крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров на полмиллиона
Киев • УНН
Закарпатская таможня изъяла партию из почти 17 тысяч контрафактных игрушек и аксессуаров, визуально похожих на куклы Labubu. Товар на сумму более полумиллиона гривен направлялся к волынскому предпринимателю, дело передадут в суд.
В Украину пытались завезти крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров - всего почти 17 тысяч единиц, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, показав изъятое, визуально напоминающее популярных кукол Labubu, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что инцидент произошел на днях на Закарпатской таможне.
"Обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку. Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя", - отметили в таможенной службе.
Таможенники не называют марку, но "груз" на обнародованных ими фото визуально напоминает популярную Labubu.
"Во время таможенного оформления груза "игрушки детские, брелки, чехлы для телефонов и наушников..." (всего 16850 единиц товаров китайского происхождения) инспекторы провели его полный досмотр и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Как указано, вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что указанные товары подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности, и предоставил заключение, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиям товара для идентификации подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.
В отношении предпринимателя из Волынской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины.
А вот 7440 шт. мягких игрушек, 8120 шт. брелков, 1140 шт. силиконовых чехлов и 150 шт. чехлов для наушников, которые перемещались на таможенную территорию Украины с нарушением охраняемых законом прав интеллектуальной собственности, изъяты. "Предварительная общая стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен", - отметили в таможенной службе.
Дело направят в суд.
Напомним
Китайская компания Pop Mart, создатель популярных кукол Labubu, ожидает роста прибыли на 350% и выручки втрое за первые шесть месяцев года. Это обусловлено мировым спросом на Labubu, что вызвало ажиотаж и способствовало появлению рынка перепродажи.
