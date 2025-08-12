$41.450.06
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 13875 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
11:50 • 16462 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
09:50 • 22922 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 17924 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 14693 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 12722 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14522 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 19029 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
11 августа, 16:37 • 82589 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Тысячи Labubu: на границе изъяли крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров на полмиллиона

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Закарпатская таможня изъяла партию из почти 17 тысяч контрафактных игрушек и аксессуаров, визуально похожих на куклы Labubu. Товар на сумму более полумиллиона гривен направлялся к волынскому предпринимателю, дело передадут в суд.

Тысячи Labubu: на границе изъяли крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров на полмиллиона

В Украину пытались завезти крупную партию контрафактных игрушек и аксессуаров - всего почти 17 тысяч единиц, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, показав изъятое, визуально напоминающее популярных кукол Labubu, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что инцидент произошел на днях на Закарпатской таможне.

"Обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку. Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя", - отметили в таможенной службе.

Таможенники не называют марку, но "груз" на обнародованных ими фото визуально напоминает популярную Labubu.

"Во время таможенного оформления груза "игрушки детские, брелки, чехлы для телефонов и наушников..." (всего 16850 единиц товаров китайского происхождения) инспекторы провели его полный досмотр и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Как указано, вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что указанные товары подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности, и предоставил заключение, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиям товара для идентификации подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

В отношении предпринимателя из Волынской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

А вот 7440 шт. мягких игрушек, 8120 шт. брелков, 1140 шт. силиконовых чехлов и 150 шт. чехлов для наушников, которые перемещались на таможенную территорию Украины с нарушением охраняемых законом прав интеллектуальной собственности, изъяты. "Предварительная общая стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен", - отметили в таможенной службе.

Дело направят в суд.

Напомним

Китайская компания Pop Mart, создатель популярных кукол Labubu, ожидает роста прибыли на 350% и выручки втрое за первые шесть месяцев года. Это обусловлено мировым спросом на Labubu, что вызвало ажиотаж и способствовало появлению рынка перепродажи.

Юлия Шрамко

