В Украину хотели ввезти новую партию контрафактных Labubu – остановили на таможне

В Украину хотели ввезти новую партию контрафактных игрушек Labubu, это остановили таможенники, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Подробности

"При осуществлении мероприятий таможенного контроля и оформления товаров должностные лица таможни обнаружили 605 игрушек с нанесением торговой марки "LABUBU"", - сообщили в таможенной службе.

Но, как указано, тернопольские таможенники приостановили таможенное оформление партии товаров, которые ввозились как импорт, "в связи с наличием признаков возможного нарушения прав интеллектуальной собственности".

"Таким образом, таможенники не допустили попадания на украинский рынок продукции с признаками контрафакта", - отметили в таможенной службе.

