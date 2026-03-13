В Украину хотели ввезти новую партию контрафактных Labubu – остановили на таможне
Киев • УНН
Тернопольские таможенники обнаружили 605 игрушек Labubu с признаками нарушения интеллектуальной собственности. Оформление партии остановили для предотвращения продажи.
В Украину хотели ввезти новую партию контрафактных игрушек Labubu, это остановили таможенники, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Подробности
"При осуществлении мероприятий таможенного контроля и оформления товаров должностные лица таможни обнаружили 605 игрушек с нанесением торговой марки "LABUBU"", - сообщили в таможенной службе.
Но, как указано, тернопольские таможенники приостановили таможенное оформление партии товаров, которые ввозились как импорт, "в связи с наличием признаков возможного нарушения прав интеллектуальной собственности".
"Таким образом, таможенники не допустили попадания на украинский рынок продукции с признаками контрафакта", - отметили в таможенной службе.
